S&P Global Platts о будущем расширении «Южного газового коридора»

20 декабря 2019 17:19 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
S&P Global Platts: «Южный газовый коридор» поможет Европе снизить выработку угля
Энергетика 16:49
Азиатский банк развития подвёл итоги сотрудничества с Азербайджаном в 2019 году
Бизнес 13:37
В Грузии вырос внешнеторговый оборот
Бизнес 19 декабря 15:31
VTB-Азербайджан будет сотрудничать с Фондом развития предпринимательства
Финансы 19 декабря 15:08
VTB нацелен на средний класс
Финансы 19 декабря 13:59
Объем денежных переводов из России в Азербайджан составил $850 млн - VTB-Азербайджан
Финансы 19 декабря 13:39
Лента новостей
В Баку открывается самой большой в стране кинотеатр с новейшей технологией 4DX (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 18:04
Минфин Узбекистана: темпы роста ВВП составят 5,5% в 2019-м году
Бизнес 17:53
ЦИК Азербайджана: Для участия в парламентских выборах утверждены кандидатуры 447 лиц
Политика 17:52
Обнародован прогноз погоды на выходные в Азербайджане
Общество 17:52
Оператор по разработке месторождения "Кашаган" подвел итоги деятельности за три года
Энергетика 17:49
Пашинян облажался перед Путиным (ВИДЕО)
Политика 17:47
При расширении трассы Баку-Сумгайыт сохранить деревья невозможно - минэкологии
Общество 17:41
Мазахир Панахов: На парламентских выборах будут созданы необходимые условия для голосования избирателей
Политика 17:41
Lumineux в музыке Баку (ФОТО)
Культура 17:25