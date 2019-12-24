Датская нефтегазовая компания нацелена на сотрудничество с Туркменистаном

АШХАБАД/Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял главу датской компании «Haldor Topsoe» Бьёрна Стефана Клаусена, сообщает Trend со ссылкой на местный телеканал "Алтын Асыр".

В ходе встрече были обсуждены вопросы, связанные с применением на предприятиях ТЭК Туркменистана экологически чистых технологий, а также проведением совместных научных работ и обменом специалистами, говорится в сообщении.

Бизнесмен выразил заинтересованность возглавляемой им компании в дальнейшем взаимодействии.

Глава государства отметил, что в Туркменистане особое значение придаётся привлечению иностранных инвестиций и внедрению высоких технологий.

Отметим, что Дания интересна прикаспийской стране своими инновационными технологиями.

В частности, оборудованием от Haldor Topsoe оснащен газохимический комплекс в городе Гарабогаз Балканского велаята (области) Туркменистана. Проект в 1,5 миллиарда долларов США был осуществлен японской Mitsubishi в консорциуме с турецкой Gap Inşaat.

Кроме того, в Овадандепе, близ туркменской столицы недавно вступило в строй предприятие по производству синтетического бензина. Проект «GTG – Gas to Gasoline» также основан на технологии Haldor Topsoe. Это предприятие создано консорциумом из японской Kawasaki и турецкой Rönesans.

Последний проект, общей стоимостью в 1,7 миллиардов долларов США, был осуществлен за счет инвестиций японской стороны и средств «Туркменгаз».

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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