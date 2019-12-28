Уровень газификации жилого сектора в стране превысил 90% (ФОТО)

28 декабря 2019 17:53 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня в поселке Горан Геранбойского района были завершены газификационные работы, сообщает Trend со ссылкой на производственное объединение (ПО) «Азеригаз».

В сообщении отмечается, что по итогам работы, выполненной на основе государственной программы, 109 частных жилых домов в поселке были обеспечены подачей природного газа.

«Были проведены газовые линии различного диаметра длиной 8,6 тысячи метра, в домах установлены газовые счетчики. Для газификации поселка был сдан в эксплуатацию новый газораспределительный пункт (ГРП)», - говорится в сообщении.

Отметим, что в 2019 году в регионах страны была предусмотрена газификация 61 населенного пункта и 31 нового жилого массива. Программой было охвачено 14,277 тысячи жилых домов. В текущем году в Баку году на первом этапе планировалась газификация 22 новых жилых массивов. Программа охватывала 4,607 тысячи частных жилых домов.

В шести массивах завершена газификация и осуществлена подача природного газа. Работы в других массивах будут завершены в первом квартале 2020 года. Таким образом, уровень газификации жилого сектора по стране достиг 96 процентов.

Отметим, что ПО "Азеригаз" осуществляет транспортировку, распределение и продажу природного газа на территории Азербайджана. "Азеригаз" также обеспечивает транспортировку природного газа, добываемого SOCAR, в Иран, Грузию и Россию.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Уровень газификации жилого сектора в стране превысил 90% (ФОТО)
  • Уровень газификации жилого сектора в стране превысил 90% (ФОТО)
  • Уровень газификации жилого сектора в стране превысил 90% (ФОТО)
  • Уровень газификации жилого сектора в стране превысил 90% (ФОТО)
  • Уровень газификации жилого сектора в стране превысил 90% (ФОТО)
  • Уровень газификации жилого сектора в стране превысил 90% (ФОТО)
  • Уровень газификации жилого сектора в стране превысил 90% (ФОТО)
  • Уровень газификации жилого сектора в стране превысил 90% (ФОТО)
Новости по теме
Сегодня в Хырдалане будет ограничена подача газа
Общество 27 декабря 10:59
В одном из регионов Азербайджана газифицированы еще сотни единиц жилья
Энергетика 24 декабря 17:04
Свыше 700 частных домов в Азербайджане были обеспечены газом
Энергетика 18 декабря 15:24
В Сальяне проведена встреча с владельцами тепличных хозяйств (ФОТО)
Экономика 17 декабря 18:01
В Евлахе были обеспечены газом свыше 100 домов
Энергетика 16 декабря 17:13
ПО "Азеригаз" о проделанной работе за 11 месяцев
Энергетика 16 декабря 10:39
Лента новостей
В Баку открыты два новых и отменен один автобусный маршрут — БТА (ФОТО)
Общество 18:03
Солнце на горизонте азербайджанской литературы (ФОТО)
Культура 18:01
Bakcell и ASAN Məktub организовали праздник для детей страдающих лейкемией (ФОТО)
Общество 17:58
Азербайджанское предприятие закупит дорогостоящее оборудование для производства трикотажа
Бизнес 17:57
Туркменистан вошел в десятку внешнеторговых партнеров Узбекистана
Бизнес 17:56
Центробанк Азербайджана проведет последний в 2019 году депозитный аукцион
Финансы 17:49
В Баку автобусы будут управляться из единого центра (ФОТО)
Общество 17:48
МВД Азербайджана увеличивает число нарядов полиции
Общество 17:26
В Азербайджане утверждены риски в аграрном страховании
Бизнес 17:20