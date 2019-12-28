Азербайджан реализует проекты по альтернативным источникам энергии

БАКУ/Trend/ - Министерство энергетики Азербайджана, совместно с соответствующими с государственными структурами, определило приоритетные участки, имеющие потенциал для возобновляемых источников энергии.

Об этом сказал Trend руководитель аппарата министерства энергетики Заур Мамедов, комментируя вопрос относительно реализуемых проектов, связанных с альтернативными источниками энергии.

По его словам, общее количество приоритетных участков составляет восемь, и они в основном расположены вокруг города Баку, а также Абшерона и Хызы.

"С компаниями, заинтересованными в этой области, подписаны меморандумы. Эти участки представлены частным инвесторам и соответствующие предложения уже получены от них", - добавил Мамедов.

Он отметил, что основной целью расширения возобновляемых источников энергии является стимулирование использования возобновляемых источников энергии, создание благоприятного инвестиционного климата и поддержка частного предпринимательства.

"Согласно Распоряжению Президента Азербайджана от 29 мая 2019 года № 1209 "Об ускорении реформ в энергетическом секторе Азербайджанской Республики", министерству энергетики было поручено принять меры по поощрению использования возобновляемых источников энергии, созданию благоприятного инвестиционного климата и поддержки деятельности частного предпринимательства, а также разработать проект закона Азербайджана "Oб использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии"", - напомнил руководитель аппарата Минэнерго.

Он также добавил, что с целью поощрения использования возобновляемых источников энергии и привлечения частных инвестиций в данный сектор, было принято Распоряжение Президента Азербайджана от пятого декабря 2019 года № 1673 "О мерах по реализации пилотных проектов в области использования возобновляемых источников энергии".

"В рамках Распоряжения создана Комиссия с целью реализации пилотных проектов по строительству электростанций возобновляемых источников энергии (ветровой и солнечной) и координации их выполнения. В настоящее время осуществление мер, предусмотренных Распоряжением, началось и сформированы рабочие группы в соответствующих областях", - пояснил Заур Мамедов.

Отметим, что альтернативный источник энергии является возобновляемым ресурсом, он заменяет собой традиционные источники энергии, функционирующие на нефти, добываемом природном газе и угле, которые при сгорании выделяют в атмосферу углекислый газ, способствующий росту парникового эффекта и глобальному потеплению. Причина поиска альтернативных источников энергии — потребность получать её из энергии возобновляемых или практически неисчерпаемых природных ресурсов и явлений. Во внимание может браться также экологичность и экономичность.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @AnSav_2105

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