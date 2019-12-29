В Баку обсудили реализацию пилотных проектов в сфере энергетики (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Состоялось второе заседание комиссии по реализации пилотных проектов в сфере использования возобновляемых источников энергии, сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики.

Напомним, что данная комиссия была создана распоряжением главы государства от пятого декабря 2019 года “О мерах по реализации пилотных проектов в сфере использования возобновляемых источников энергии”.

В сообщении отмечается, что на заседании под председательством министра энергетики Парвиза Шахбазова были заслушаны отчеты рабочих групп, а также обсуждены вопросы выделения земельных участков для реализации пилотных проектов, предоставления государственных гарантий инвесторам, экономической оценки проектов.

«Были рассмотрены предварительные предложения по усилению сети и интеграции. Состоялся обмен мнениями по правовым и институциональным вопросам. Также была представлена подробная информация о международных консультационных компаниях, которые получили предложение участвовать в проектах», - отмечается в сообщении.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов отметил, что поручения главы государства по расширению использования возобновляемой энергии создают возможности для развития энергетического сектора страны в соответствии с современными тенденциями и привлечения иностранных инвестиций в ненефтяной сектор. Министр поделился своим мнением о проделанной работе и дал поручения рабочим группам.

В заключении рабочей группе было рекомендовано ускорить выполнение мер по разработке соответствующих предложений Комиссии, для представления Президенту Азербайджанской Республики в сроки, предусмотренные распоряжением.

Отметим, что в целях исполнения распоряжения главы государства, в рамках министерств энергетики, экономики, финансов, чрезвычайных ситуаций, экологии и природных ресурсов, юстиции, ОАО “Азерэнержи”, ОАО “Азеришыг”, Комитета по градостроительству и архитектуре, Государственной службы по вопросам имущества, налоговой службы и Центрального банка функционируют семь рабочих групп, состоящих из представителей указанных структур.

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