В праздничные дни энергооператор Азербайджана будет работать в усиленном режиме

БАКУ /Trend/ - В праздничные дни АО «Азерэнержи» (энергооператор Азербайджана) будет работать в усиленном режиме, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на АО.

Согласно информации, в усиленном режиме будет работать оперативный персонал региональных и объединенных диспетчерских служб.

Также организованы специальные дежурства ответственных работников центрального аппарата. На электростанциях и подстанциях системного значения назначены ответственные лица. Обеспечены повторная проверка и контроль над линиями электропередачи высокого напряжения, говорится в сообщении АО.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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