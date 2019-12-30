Российская «Транснефть», «КазТрансОйл» окончательно договорились о компенсациях за испорченную нефть

БАКУ /Trend/ - Российская компания «Транснефть» и АО «КазТрансОйл» подписали заключительные соглашения о выплате казахстанским нефтяным компаниям компенсации за некондиционную нефть, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на казахстанскую компанию «КазТрансОйл».

Напомним, аналогичное соглашение в пользу 14 казахстанских нефтяных компаний было подписано седьмого ноября 2019, в то время как документы в интересах 18 компаний были дополнительно подписаны 27 ноября.

Напомним, что в апреле-мае текущего года в системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» сложилась чрезвычайная ситуация, связанная с наличием в транспортируемой нефти высокой концентрации хлорорганических соединений. Данная ситуация привела к отгрузке некондиционной нефти для казахстанских грузоотправителей на танкеры в порту Усть-Луга. В результате около 699 тысяч тонн нефти 38 казахстанских нефтяных компаний подверглись загрязнению в системе магистрального нефтепровода «Дружба».

АО «КазТрансОйл» в качестве национального оператора Казахстана по магистральному нефтепроводу выступает от имени нефтяных компаний, потерпевших ущерб, и проводит работу по подписанию соглашений о выплате компенсации с ПАО «Транснефть».

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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