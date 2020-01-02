S&P Global Platts о будущем расширении «Южного газового коридора»

БАКУ/Trend/ - S&P Global Platts прогнозирует дальнейшее расширение "Южного газового коридора" в будущем, сказал Trend аналитик S&P Global Platts Джеймс Хакстепп.

"Проект "Южный газовый коридор" вскоре предоставит необходимые транспортные мощности для доставки 16 миллиардов кубометров газа в год из Каспийского региона напрямую в Европу. Первоначально это покроет только 3-4 процента от общего спроса на газ в Европе, большая доля газа по этому коридору будет транспортироваться в Южную Европу. S&P Global Platts прогнозирует, что "Южный газовый коридор" в будущем будет расширяться", - сказал он.

Хакстепп отметил, что в общей сложности шесть миллиардов кубометров газа в год с месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на турецкий рынок по этому газовому коридору.

"Еще 10 миллиардов кубометров в год планируется доставить в Грецию, Болгарию и Италию по Трансадриатическому трубопроводу (TAP), который почти завершен и, как ожидается, начнет работу после октября 2020 года. Греция и Болгария заключили контракт на получение одного миллиарда кубометров в год каждый с месторождения "Шах Дениз-2", восемь миллиардов кубометров в год будет поставляться в Италию", - отметил аналитик.

Platts прогнозирует увеличение мощности коридора до 24 миллиардов кубометров в год к 2023 году и до 31 миллиарда кубометров в год к 2026 году, сказал Хакстепп.

Отметим, что "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шах Дениз-2", через Турцию в Европу.

Основными составляющими проекта являются - "Шах Дениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются с октября 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Юсиф Агаев)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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