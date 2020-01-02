В Азербайджане выросло производство электроэнергии

2 января 2020 17:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В январе-ноябре 2019 года электростанции в Азербайджане выработали 21,9 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 4,2 процента больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

Из общего объема произведенной за указанный период электроэнергии на товарную пришлось 21,1 миллиарда киловатт-часов, что на 4,5 процента больше, чем в январе-ноябре 2018 года.

Из общего объема произведенной за отчетный период товарной электроэнергии на долю теплоэлектростанций (ТЭС) пришлось 19,5 миллиарда киловатт-часов, что на 5,6 процента больше показателя аналогичного периода 2018 года.

Гидроэлектростанциями (ГЭС) Азербайджана за указанный период были выработаны 1,46 миллиарда киловатт-часов электроэнергии (спад на 10,3 процента).

За отчетный период мощностями по генерации энергии ветра в Азербайджане были произведены 100 миллионов киловатт-часов электроэнергии (рост за год в 2 раза), мощностями по генерации солнечной энергии – 40,7 миллиона киловатт-часов электроэнергии (рост на 9,4 процента).

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @AnSav_2105

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