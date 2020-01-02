TAP обеспечит доступ к привлекательным рынкам сбыта - Axpo

БАКУ/Trend/ - Трансадриатический газопровод (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, обеспечит доступ к привлекательным рынкам сбыта, сказали Trend в швейцарской компании Axpo, которая владеет 5-процентной долей в TAP.

"TAP обеспечит значительную диверсификацию портфеля Axpo и снизит зависимость компании от оптовых цен на электроэнергию. TAP также обеспечит доступ к привлекательным рынкам сбыта. В дополнение к доходу, полученному от участия Axpo в проекте, мы получим значительный объем природного газа с месторождения "Шах Дениз" в долгосрочной перспективе, который будет продаваться нашим торговым департаментом ", - сказали в швейцарской компании.

Отметим, что ТАР, стоимостью 4,5 миллиарда евро, является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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