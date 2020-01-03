Цены на нефть выросли после новости об убийстве иранского генерала

3 января 2020 07:55 (UTC+04:00)

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла на 2,9% - до $68,19 за баррель на новостях об убийстве командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, свидетельствуют данные торгов Лондонской межконтинентальной биржи ICE на 07:09, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Изначально наблюдался рост более, чем на 4%. Цена марки WTI растет на 2,8% - до $62,90 за баррель.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели 23-28 декабря
Энергетика 28 декабря 2019 10:33
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 28 декабря 2019 10:25
Нефть дорожает на оптимизме вокруг экономики США
Энергетика 27 декабря 2019 09:52
Нефть дорожает в ожидании данных по запасам в США и на торговом оптимизме
Энергетика 26 декабря 2019 10:24
Цены на азербайджаснкую нефть 25 декабря
Энергетика 26 декабря 2019 09:58
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 25 декабря 2019 09:55
Лента новостей
Момент крушения Bek Air в Казахстане попал на видео
Казахстан 09:25
Байден назвал убийство Сулеймани эскалацией в опасном регионе
США 08:40
Глава МИД Ирана назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма со стороны США
Политика 08:31
Вырос экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Грузию
Энергетика 08:28
Советник Роухани прокомментировал убийство США генерала Сулеймани
Политика 08:17
Совбез Ирана проведет экстренное совещание после гибели Сулеймани
Политика 08:14
В Иране пообещали отомстить США за гибель генерала Сулеймани
Политика 07:42
Пентагон взял на себя ответственность за убийство генерала Сулеймани (Обновлено)
США 07:08
Иран подтвердил гибель генерала Сулеймани
Политика 06:44