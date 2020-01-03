Цены на нефть выросли после новости об убийстве иранского генерала

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла на 2,9% - до $68,19 за баррель на новостях об убийстве командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, свидетельствуют данные торгов Лондонской межконтинентальной биржи ICE на 07:09, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Изначально наблюдался рост более, чем на 4%. Цена марки WTI растет на 2,8% - до $62,90 за баррель.

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