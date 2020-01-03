Вырос экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Грузию

БАКУ/Trend/ - В январе-ноябре этого года Грузия импортировала из Азербайджана 146,367 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов на сумму 80,42 миллиона долларов, передает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).

В годовом исчислении объемы поставок нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в Грузию увеличились на 2,5 процента.

В январе-ноябре этого года стоимость экспорта электроэнергии из Азербайджана в Грузию составила 45,236 миллиона долларов.

Стоимость объема импортируемой Грузией из Азербайджана электроэнергии в годовом сравнении сократилась на 12,6 процента.

За 11 месяцев Грузия экспортировала в Азербайджан электроэнергию стоимостью 666 тысяч долларов, что на 55,8 процета меньше показателя за прошлый год.

Товарооборот Грузии с Азербайджаном в январе-ноябре этого года составил 932,777 миллиона долларов.

Это на 1,7 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В структуре товарооборота 444,618 миллиона долларов пришлось на экспорт в Азербайджан, 488,159 миллиона долларов - на импорт из Азербайджана.

За прошедший год экспорт вырос на 2,2 процента, а импорт сократился на 4,9 процента.

Внешнеторговый оборот (за исключением не объявленной торговли) в Грузии с января по ноябрь 2019 года составил 11,5 миллиарда долларов, что на 1,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспорт составил 3,4 миллиарда долларов (на 11,7 процента больше), а импорт - 8,1 миллиарда долларов (на 2,3 процента меньше).

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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