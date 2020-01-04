В Азербайджане существенно выросла добыча газа

4 января 2020 21:25 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В январе-ноябре 2019 года в Азербайджане было добыто нефти и газового конденсата почти 34,3 миллиона тонн, что на 3,2 процента меньше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

За тот же период объем добытого газа составил почти 32,1 миллиарда кубометров, в том числе 22,1 миллиарда кубометров товарного газа. За год эти показатели выросли на 16 процентов и 27,1 процента соответственно.

На первое декабря 2019 года запас готовой продукции (нефти) составил 203 тысячи тонн.

Отметим, что в 2018 году в Азербайджане были добыты 38,76 миллиона тонн нефти и газового конденсата, что приблизительно равно показателю 2017 года. Основной объем добычи нефти в Азербайджане приходится на блок нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ).

Добыча газа в Азербайджане в 2018 году составила 30,59 миллиарда кубометров (рост на 7,1 процента), товарного – 19,2 миллиарда кубометров (рост на 5,8 процента).

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев)

Twitter: @AnSav_2105

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Добыча Иранской офшорной нефтекомпании увеличится на 85 тыс. баррелей
Экономика 30 декабря 2019 15:13
Обнародованы показатели инвестиций в нефтегазовый сектор за 11 месяцев
Энергетика 20 декабря 2019 15:25
Азербайджан сократил экспорт СПГ почти в два раза
Энергетика 20 декабря 2019 13:42
В Казахстане прогнозируется рост добычи газа
Энергетика 19 декабря 2019 14:10
В Азербайджане вырос ВВП
Финансы 18 декабря 2019 19:40
Объем производства продукции растениеводства в Азербайджане превысил 7,3 млрд манатов
Бизнес 18 декабря 2019 19:27
Лента новостей
США направят на Ближний Восток десантный корабль и батальон пехотинцев
США 21:35
Рядом с посольством США в Багдаде упала ракета
Арабские страны 21:14
Президенты Франции и Ирака провели телефонные переговоры
Европа 21:04
Чавушоглу провел телефонный разговор со своим американским коллегой
Турция 20:45
В Египте на туристическом судне произошел пожар
Арабские страны 20:21
Роухани заявил, что США встали на опасный для Ближнего Востока путь
Иран 20:06
На автомагистралях Баку снижена скорость движения
Общество 19:58
Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили вопросы нараставшей напряженности на Ближнем Востоке
Политика 19:44
Эрдоган провел телефонные переговоры с президентами Ирана и Ирака
Турция 19:21