Обнародованы показатели инвестиций в нефтегазовый сектор Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В января-ноябре 2019 года в нефтегазовый сектор Азербайджана поступило 4,8 миллиарда манатов, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года меньше на 10,41 процента (5,3 миллиарда манатов), сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике Азербайджана.

Согласно данным Госкомстата, за отчетный период наибольший объем инвестиций был отмечен в сентябре - 537,9 миллиона манатов, а наименьший – в феврале 358,9 миллиона манатов.

Сравнительная таблица средств, направленных на основной капитал в нефтегазовом секторе:

Январь-Ноябрь 2019 г. млн.манатов Январь-Ноябрь 2018 г. млн.манатов Январь 362,0 597,6 Февраль 358,9 410,9 Март 373,9 404,5 Апрель 422,4 465,5 Май 399,5 475,2 Июнь 442,2 473 Июль 418,5 499,7 Август 484,1 646,2 Сентябрь 537,9 458,8 Октябрь 471,5 498 Ноябрь 529,6 403,8

Отметим, что в 2018 году объем инвестиций в нефтегазовый сектор составил почти шесть миллиардов манатов.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

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