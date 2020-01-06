Цена нефти Brent превысила $70 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне в ночь с воскресенья на понедельник превысила $70 за баррель. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные биржи.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня $70 за баррель 22 мая 2019 года.

Рост цены на нефть происходит на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Ситуация в регионе серьезно обострилась после того, как 3 января Пентагон сообщил об операции, в ходе которой в районе аэропорта Багдада был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Касем Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. По версии американской администрации, операция носила оборонительный характер, так как преследовала цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных на Ближнем Востоке.

Высший совет национальной безопасности Ирана пообещал отомстить тем, кто убил Сулеймани. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал нападение проявлением терроризма со стороны США.

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