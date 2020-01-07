Азербайджан разработает пилотный проект в области возобновляемых источников энергии (Интервью)

БАКУ/Trend/ - В интервью Trend руководитель Аппарата министерства энергетики Заур Мамедов рассказал об осуществлении проектов в области возобновляемых источников энергии и мерах, предпринятых для этого.

О цели возобновляемых источников

Основной целью расширения использования возобновляемых источников энергии является задание благоприятного инвестиционного климата и поддержка частного предпринимательства.

Согласно распоряжению главы государства от 29 мая 2019 года № 1209 "Об ускорении реформ в энергетическом секторе Азербайджанской Республики", министерству энергетики было поручено принять меры по поощрению использования возобновляемых источников энергии, созданию благоприятного инвестиционного климата и поддержки деятельности частного предпринимательства, а также разработать закон Азербайджана "Oб использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии".

Этот проект уже разработан и в настоящее время находится в процессе согласования. Министерство энергетики, совместно с соответствующими государственными структурами определило приоритетность участков, имеющие потенциал для использования возобновляемых источников энергии. С компаниями, заинтересованными в развитие этой области, подписаны меморандумы. Общее количество приоритетных участков восемь, они в основном расположены в окрестностях города Баку, а также на Абшероне и Хызы. Эти участки представлены частным инвесторам, соответствующие предложения уже получены от инвесторов. С целью поощрения использования возобновляемых источников энергии и привлечения частных инвестиций в данный сектор, было издано распоряжение главы государства от пятого декабря 2019 года № 1673 "О мерах по реализации пилотных проектов в области использования возобновляемых источников энергии". В рамках распоряжения создана комиссия - с целью реализации пилотных проектов по строительству электростанций возобновляемых источников энергии (ветровой и солнечной) и координации их выполнения. В настоящее время началось осуществление мер, предусмотренных Распоряжением и сформированы рабочие группы в соответствующих областях.

Экономическая целесообразность проектов

При финансовой и технической поддержке Азиатского Банка Развития министерство энергетики осуществляет пилотный проект "По обмену знаниями и техническая поддержка для разработки плавающих солнечных панелей".

Проект предусматривает создание системы солнечных панелей мощностью 100 киловатт на озере Беюк-шор, а также формирование бизнес-моделей для поощрения участия частного сектора в использовании солнечной энергии и укрепления национального потенциала посредством обучения. В настоящее время проводятся тендеры, после выбора соответствующих компаний начнется строительство.

Диверсификация производства энергии с помощью возобновляемых источников энергии будет не только способствовать энергетической безопасности, но и выполнению обязательств по Рамочной Конвенции ООН об изменении климата, а также окажет положительное влияние на привлечение иностранных инвестиций в Азербайджан.

Потенциал внедрения альтернативных источников энергии

Азербайджан является одной из стран с высоким потенциалом возобновляемых источников энергии. Экономико-технический потенциал возобновляемой энергии в нашей стране оценивается в 26,940 тысячи мегаватт, в том числе ветровая энергия в три тысячи мегаватт, солнечная энергия - в 23,040 тысячи мегаватт, биоэнергетический потенциал в 380 мегаватт, энергия горных рек в 520 мегаватт.

В 2018 году в стране было выработано 25,2 миллиарда киловатт в час электроэнергии, 2,04 миллиарда киловатт в час из которых приходится на долю возобновляемых источников энергии. В течение года на ветровых электростанциях было выработано 85,7 миллиона киловатт в час, на солнечных электростанциях - 39,3 миллиона киловатт в час, а на установках для сжигания твердых бытовых отходов - 162,3 миллиона киловатт в час. Электроэнергия, произведенная из возобновляемых источников энергии, составила 8,1 процента от общего объема производства.

В чем выгода?

Усиление использования возобновляемых источников энергии будет способствовать созданию новых услуг, производственных мощностей и новых рабочих мест, а также диверсификации производства энергии, увеличит наш экспортный потенциал за счет сэкономленного природного газа и уменьшит негативное воздействие на окружающую среду.

Финансирование данных проектов планируется реализовать за счет средств частных инвесторов, путем заключения договоров прямой продажи и проведения аукционов.

Итоги партнерских связей

C целью укрепления сотрудничества в использовании возобновляемых источников энергии и стимулирования инвестиций в данный сектор в будущем, сотрудничество с международными компаниями расширяется.

Девять компаний подписали меморандум о взаимопонимании и документы о сотрудничестве (BP - Великобритания, Masdar - ОАЭ, Avelar Solar - Российская Федерация, Tekfen - Турция, Total Eren - Франция, Equinor - Норвегия, Akwa Power - Саудовская Аравия, Mitsui & Co - Япония, Quadran International - Франция). Более того, для поддержания высокого уровня сотрудничества с компаниями предпринимаются необходимые шаги, проводятся дискуссии, создаются рабочие группы, проводятся встречи и осуществляется обмен информацией. В то же время для разработки законодательных базы проводятся обсуждения с компаниями, учитываются их предложения в данном направлении.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

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