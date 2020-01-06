ОАО "Азеришыг" обнародовало количество обращений в праздничные дни

6 января 2020 14:17 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В День солидарности азербайджанцев мира - 31 декабря, а также в период новогодних праздников объем потребления электроэнергии в Азербайджане не отличался от обычных дней.

Об этом сказал глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев, сообщает Trend.

По его словам, по сравнению с 2018 годом, в 2019 году значительно сократилось количество сбоев электроэнергии.

«В энергоснабжении потребителей не возникало никаких проблем. В праздничные дни сократилось число обращений на горячую линию №199. За последнюю неделю было зафиксировано 1,277 тысячи обращений, большей частью информационного характера», - сообщил глава пресс-службы.

Отметим, что в праздничные дни ОАО «Азеришыг» работало в усиленном режиме.

Напомним, что основные функции ОАО "Азеришыг" состоят в обеспечении республики, и в частности города Баку бесперебойным и качественным снабжением электроэнергией, оказании абонентам высококачественных услуг.

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