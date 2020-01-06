ТАР будет способствовать переходу в Европе на более экологически чистые источники энергии

6 января 2020 21:03 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Трансадриатический газопровод (TAP), который является частью проекта "Южного газового коридора", предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу, будет способствовать энергетическому переходу на континенте на более более экологически чистые источники, сказали Trend в испанской компании Enagas, которая является одним из акционеров TAP.

"Enagas владеет 16-процентной долей в проекте TAP. Для Enagas TAP является очень важным проектом, потому что это самый важный европейский газовый коридор. TAP будет способствовать энергетической безопасности и диверсификации в Европе. Это рентабельный и эффективный транспортный маршрут из Каспийского моря в Юго-Восточную Европу", - отметили в компании.

Как сказали в Enagas, TAP является ключевым проектом, который будет способствовать энергетическому переходу в Европе, способствуя замене таких источников энергии как уголь - природным газом.

Также TAP способствует привлечению иностранных инвестиции в страны, через которые он проходит, отметили в компании.

Отметим, что ТАР, стоимостью 4,5 миллиарда евро, является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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