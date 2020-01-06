Цены на нефть продолжили рост на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

6 января 2020 22:24 (UTC+04:00)

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла в понедельник утром на 1,5% до $70,74, закрепив рост, начавшийся в пятницу на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщил в понедельник портал Business Insider, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В свою очередь цена фьючерса на нефть марки WTI также выросла - на 1,2% - и составила, по данным на утро 6 января по времени Восточного побережья США, $63,97. Тенденция к росту наметилась в пятницу на фоне новостей об убийстве американскими ВС командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани.

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