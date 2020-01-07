Цены на нефть изменились разнонаправленно

7 января 2020 10:20 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста шестого января составила 71,20 доллара за баррель, что на 2,11 доллара больше предыдущего показателя, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 69,68 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем больше на 2,63 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 63,22 доллара за баррель, что на 1,17 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море,шестого января составила 69,96 доллара за баррель, что на 0,59 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс на седьмое января составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @IsmailovaNargis

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