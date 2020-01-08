SOCAR подвела итоги и обнародовала планы на 2020 год (Интервью)

БАКУ/Trend/ - За девять лет и 11 месяцев в Азербайджане было добыто порядка 420 миллонов тонн нефти и 287,5 миллиарда кубометров газа, сообщил в интервью Trend официальный представитель Государственной нефтяной компании SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По его словам, своего пика нефтедобыча в Азербайджане достигла в 2010-м году - 50,8 миллиона тонн. Это было связано с тем, что добыча на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" достигла максимального уровня за всю историю. C тех пор в Азербайджане в плане нефтедобычи наблюдался относительно управляемый естественный спад. На данный момент наблюдается значительное увеличение добычи газа. В перспективе также ожидается рост добычи газа на фоне относительного естественного снижения темпов добычи нефти.

Снижение темпов нефтедобычи связано с тем, что нефтяные месторождения естественным образом стареют в меру их эксплуатации. Новые месторождения, разрабатываемые на сегодняшний день в основном газоконденсатные, как месторождение "Шахдениз".

Итоги деятельности компани SOCAR

В Азербайджане по итогам 11 месяцев 2019 года добыто 34 миллиона тонн нефти, из этого объема семь миллионов тонн приходится на долю госнефтекомпании SOCAR. За аналогичный период прошлого года в Азербайджане добыто приблизительно 32 миллиарда кубометров газа, из которых примерно 6,2 миллиарда кубометров газа в активе SOCAR. В указанный объем газа входят показатели потребительского и производственного газа, который вновь закачивают в пласты. В целом, по итогам 11 месяцев добыча газа по Азербайджану в 2019 году выросла на 16 процентов. Что касается добычи нефти, то здесь стоит отметить относительное управляемое сокращение темпов добычи на три процента по сравнению с прошлым годом. Данный показатель связан со снижением естественных темпов добычи на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", в то время как SOCAR удалось стабилизировать уровень добычи нефти на месторождениях, оперируемых непосредственно самой компанией.

Соглашения, заключенные SOCAR в 2019 году

В уходящем году компания SOCAR заключила порядка 400 спотовых соглашений по продаже нефти из Азербайджана, основная масса договоров на поставку нефти и газа заключается на краткосрочной основе. В 2019 году Вьетнамская государственная нефтеперерабатывающая и нефтехимическая компания Binh Son Refining and Petrochemical Co (BSR) подписала соглашение с SOCAR на покупку пяти миллионов баррелей нефти (порядка 700 миллионов тонн нефти) марки Azeri Light в первой половине 2020 года. Также в 2019 году SOCAR подписала соглашение сроком на год с такими индийскими компаниями, как Indian Oil Corporation и Bharat Petroleum на поставку нефти в объеме одного миллиона баррелей в месяц. В следующем году срок соглашения истекает, но есть вероятность, что оно будет продлено.

АЗС построенные SOCAR в 2019 году

Количество автозаправочных станций (АЗС) компании SOCAR в Азербайджане в 2019 году достигло тридцати. В Грузии скоро появится еще одна АЗС, с учетом которой общее число АЗС, действующих под брендом SOCAR в Грузии составит 115. В Румынии количество АЗС SOCAR в 2019 году составило 43 ( добавились две новые станции), а в Украине – 62 (добавилась одна новая АЗС).

В Австрии и Швейцарии на сегодняшний день в совокупности имеется 266 АЗС (в 2019 году добавилось шесть новых АЗС), действующих под брендом SOCAR.

Большая часть из них - наша собственность, но некоторые из них являются франшизой, а не собственностью SOCAR. У нас в стране также действуют терминалы компримированного (сжатого) природного газа (Compressed natural gas, CNG или КПГ).

О результатах деятельности SOCAR на месторождении "Абшерон"

В 2019 году важным результатом в рамках сотрудничества с компанией TOTAL стало завершение бурения основной скважины на месторождении "Абшерон", которая в дальнейшем будет использоваться для добычи продукта на данном месторождении. Скважина состоит из двух стволов, первый из которых предназначен для оценки потенциала месторождения "Абшерон". Глубина данного ствола составила 7,411 тысячи метров. Она пробурена полупогружной буровой установкой (ППБУ) SOCAR имени Гейдара Алиева. Данная скважина стала самой глубокой в Каспийском море. Глубина второго ствола порядка 6,8 тысячи метров. Буровые работы окончательно были завершены в октября 2019 года. На данный момент SOCAR готовится к началу добычи газа и конденсата на месторождении "Абшерон". Первый продукт планируется получить в 2021 году, когда будут завершены работы по строительству инфраструктуры, коммуникаций, платформы и перевалочного пункта на Нефтяных камнях. Продукт будет транспортироваться по одной трубе с помощью технологии, называемой pipe in pipe ("труба в трубе") на перевалочный пункт на Нефтяных камнях, а далее – на сушу к терминалу.

О результатах деятельности SOCAR на месторождении "Карабах"

После оценочного бурения на месторождении "Карабах" полупогружная плавучая буровая установка (ППБУ) "Деде Горгуд" будет отправлена на перспективную структуру "Айпара", где два месяца будет идти бурение оценочной скавжины.

Недавно ППБУ была доставлена на месторождение "Карабах", где оценочное бурение продлится порядка двух месяцев. Целью данного мероприятие является выявление потенциала месторождения, а также объемов нефти и газа.

Месторождение "Карабах" по предварительным данных может быть в большей степени нефтяным. На местрождении может быть установлена платформа как для добычи нефти, так и для добычи газа. К 2021-му году планируется получить продукт при помощи данной платформы. Что касется других месторождений, в последние месяцы 2019 года в зоне блока месторождений "Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара" (АДУА) велись сейсморазведочные работы. Поскольку месторождения "Ашрафи" и "Дан Улдузу" находятся ближе к месторождению "Карабах", а "Айпара" чуть дальше, к данной структуре требуется отдельный подход.Была проведена 2D и 3D разведка, вскоре начнется обработка и интерпретация данных.

Объем вложенных инвестиций в нефтехимический комплекс Petkim Petrokimya Holding

В 2019 году в нефтехимический комплекс Petkim, расположенный в Турции, было инвестировано порядка 120 миллионов долларов, в прошлые годы объем инвестиций был сопоставимым. Для модернизации и совершенствования эффективности производства в Petkim запустили специальную программу, называемую "Petkim Benim". Она предусматривает более интенсивное участие сотрудников завода в управлении, представления с их стороны предложений по повышению эффективности операций комплекса. Были проанализированы предложения сотрудников завода и отобраны самые перспективные с точки зрения реализации . В результате были вложены инвестиции порядка пяти миллионов долларов, что дало общий результат в размере 120 миллионов долларов. Данные вложения весьма эффективно отразились на работе комплекса и принесли дополнительный доход. Программа продолжается и на сегодняшний день.

Итоги проектов модернизации SOCAR в 2019 году

На сегодняшний день SOCAR осуществляет параллельно два проекта модернизации – нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) имени Гейдара Алиева и завода "Этилен-Полиэтилен" производственного объединения (ПО) "Азеркимья" в Сумгайыте. Данные предприятия связаны друг с другом – НПЗ им.Гейдара Алиева снабжает "Азеркимья" промежуточными продуктами для последующего цикла переработки. В планы модернизации НПЗ им.Гейдара Алиева входит построить новую установку, а также заменить практически все действующие установки на совершенно новые. В 2021-2022 годах станет возможным производство дизеля по стандарту Евро-5. Значительно улучшится качество топлива, уменьшатся выбросы в атмосферу, тем самым улучшится экологическая ситуация в стране. Более высоких объемов производства на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) имени Гейдара Алиева можно будет достигнуть в 2025 году, когда проект модернизации НПЗ полность завершится.

НПЗ им. Гейдара Алиева сможет перерабатывать до 7,5 млн тонн нефти вместо нынешних шести миллионов. Год назад в октябре были сданы в эксплуатацию новая битумная установка и терминал для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ). Это было завершением первой фазы модернизации завода. Вторая и третья фазы предусматривают производство, соответственно, дизеля и бензина по стандарту Евро-5. В целом проект модернизации НПЗ им.Гейдара Алиева делится на два пакета. Первый из них предусматривает строительство новых установок, второй – ремонт и модернизацию имеющихся. По первому пакету модернизации НПЗ им.Гейдара Алиева общий прогресс по предварительным данным 2019 года составляет свыше 60 процентов. За 2019 год, до конца ноября в общей сложности было сооружено 45 тысяч кубометров бетонных конструкций, более семи тысяч тонн металлоконструкций, а также было сварено примерно 130 тысяч дюймов надземных труб. Общий прогресс по работам, проделанным по второму пакету модернизации НПЗ им.Гейдара Алиева, на сегодняшний день составляет 12 процентов.

Во второй четверти 2020 года планируется завершить все работы, связанные с модернизацией завода "Этилен-Полиэтилен" производственного объединения (ПО) "Азеркимья". Цель данного проекта – увеличить объем производства с 60 тысяч до 175 тысяч тонн - почти в три раза, снабжать на постоянной основе комплекс заводов SOCAR Polymer сырьем. Проект модернизации осуществляется со стороны подрядчика SOCAR-KBR, а также субподрядчиков - компаний AzFen и Ustay".

В 2019 году была сдана в эксплуатацию установка по очистке водорода, установлены новые цистерны для хранения этилена-пропилена, сдано в эксплуатацию новое административное здание. На сегодняшний день идет проект строительства нового комплекса паровой генерации для производства электричества совместно с немецким партнером Uniper. Цель проекта - увеличить мощность парогенераторного комплекса до 65 мегаватт в час. Данный проект сможет обеспечить электричеством не только близлежащие предприятия, но также еще и часть Сумгаита.

Основные планы SOCAR на 2020 год

В следующем году планируется завершение проектирования нового карбамидного завода в Азербайджане, которое началось в 2019 году. Далее будет подготовлен инженерный проект и представлен руководству компании, затем будет принято решение о строительстве нового карбамидного завода в Сумгайытском химико-промышленном парке. Также планируется завершить модернизацию завода "Этилен-Полиэтилен" производственного объединения (ПО) "Азеркимья" ближе к середине следующего года. В планы компании также входит принятие инвестиционных решений в связи со строительством завода ароматических веществ в Турции, на полуострове Алиага рядом с нефтехимическим комплексом Petkim и заводом "STAR". Проект будет осуществляться совместно с компанией BP. В 2019 году готовился первичный инженерный проект, инвестиционные решения будут приняты предположительно в 2020-ом году

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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