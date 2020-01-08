Парвиз Шахбазов примет участие в церемонии открытия "Турецкого потока"

БАКУ/Trend/ - Министр энергетики Парвиз Шахбазов посетил Турцию с целью участия в церемонии открытия газопровода «Турецкий поток», сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики.

В сообщении отмечается, что в церемонии, которая сегодня состоится в Стамбуле, наряду с президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным, примут участие высокопоставленные представители правительств ряда других стран.

Отметим, что строительные работы по проекту «Турецкий поток» начались в 2017 году. "Турецкий поток" пройдет по дну Черного моря до европейской части Турции и далее - к границе с Грецией. Первая ветка предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для поставок в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Пропускная способность каждой из веток составляет 15,75 миллиарда кубических метров.

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