Посол Бельгии: «Южный газовый коридор» усилит конкуренцию на газовом рынке Европы

9 января 2020 08:01 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, усилит конкуренцию на европейском газовом рынке, сказал Trend посол Бельгии в Азербайджане, Грузии и Туркменистане Берт Шуфс.

"Энергетическая сфера является основным стратегическим элементом бельгийско-азербайджанского экономического сотрудничества. В этой связи я считаю, что 2020 год является важным годом, когда "Южный газовый коридор" будет полностью введен в эксплуатацию. Бельгийская компания Fluxys владеет 19-процентной долей в проекте Трансадриатического трубопровода (TAP), который является европейской частью "Южного газового коридора". Fluxys не занимается производством или потреблением газа, компания в основном владеет газовой инфраструктурой. В этом смысле государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и Fluxys эффективно сотрудничают, поскольку дополняют друг друга в своей деятельности", - сказал посол.

Шуфс отметил, что главным достижением "Южного газового коридора" является то, что он может транспортировать газ из Азербайджана и, в конечном итоге, из других стран региона в Европу.

"Это важно с точки зрения предоставления европейским странам альтернативы других газовым коридорам. "Южный газовый коридор" усилит конкуренцию на газовом рынке Европы. Азербайджан экспортирует свой газ и его территория может быть использована для транзита газа и из других стран", - добавил посол.

Отметив, что некоторые бельгийские компании являются субподрядчиками в энергетическом секторе Азербайджана, Шуфс также подчеркнул важность двустороннего сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии.

"Самая большая солнечная электростанция в Нахчыванской Автономной Республике, работающая с 2016 года, оснащена технологией бельгийской компании Soltech. Эта компания нацелена на активную деятельность и в других частях Азербайджана. Soltech и другие бельгийские компании очень заинтересованы в участии в проектах в сфере возобновляемой энергетики в Азербайджане", - добавил он.

Отметим, что "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шах Дениз-2", через Турцию в Европу.

Основными составляющими проекта являются "Шах Дениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются с октября 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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