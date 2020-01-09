В Казахстане загорелся резервуар для нефтяных отходов

9 января 2020 11:46 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Вчера, в 19:24 (GMT +6), в поселке Жанажол Мугалжарского района Актюбинской области Казахстана загорелся резервуар для нефтяных отходов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на казахские СМИ.

На место происшествия были дислоцированы дополнительные силы и средства для тушение пожара.

Как стало известно, горящий резервуар, в котором находилась нефть с водой, был объемом в три тысячи кубометров.

«В ликвидации пожара задействованы 35 человек и 8 единиц техники. Дополнительно из Актобе были направлены силы и средства ДЧС во главе с исполняющим обязанности начальника ДЧС полковником Аскаром Тулешевым, 25 сотрудников и 5 единиц техники. Жертв и пострадавших нет», - прокомментировала ситуацию сотрудник ДЧС Сабина Серикова.

Пожар был локализован в 22:45, ликвидирован в 22:59 (GMT +6). Стало известно, что возгорание произошло на аварийном не эксплуатируемом резервуаре нефтегазодобывающего комплекса нефтегазодобывающего управления «Октябрьскнефть» АО «СНПС Актобемунайгаз».

Жертв и пострадавших в пожаре нет. Установлена причина возгорания - несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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