ЕС готов помочь Азербайджану новейшими технологиями по возобновляемым источникам энергии

БАКУ/Trend/ - Европейский союз (ЕС) готов помочь Азербайджану новейшими технологиями в области возобновляемых источников энергии, сказал Trend глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

"Мы уже работаем с Азербайджаном над новой долгосрочной энергетической стратегией страны. Мы готовы помочь новейшими технологиями в области возобновляемых источников энергии. В Азербайджане много ветра и солнца. Это позволит уменьшить счета за коммунальные услуги и сделает окружающую среду более чистой", - сказал он.

Янкаускас отметил, что в 2020 году ЕС и Азербайджан будут расширять сотрудничество по программам повышения энергоэффективности для ряда городов и муниципалитетов.

"Одной из первых задач новой Европейской комиссии была работа по принятию европейского "Зеленого соглашения". Мы поставили перед собой амбициозную цель превратить Европу в первый в мире климатически нейтральный континент к 2050 году. Нам нужна помощь партнеров в этом деле, потому что это важно для всех нас", - добавил он.

Как ранее сообщил Trend руководитель аппарата министерства энергетики Заур Мамедов, экономико-технический потенциал возобновляемой энергии в Азербайджане оценивается в 26,9 тысячи мегаватт.

"Сюда входит ветровая энергия (три тысячи мегаватт), солнечная энергия (23,04 тысячи мегаватт), биоэнергетический потенциал (380 мегаватт) и энергия горных рек (520 мегаватт)", - отметил Мамедов.

Он напомнил, что в 2018 году в стране было выработано 25,2 миллиарда киловатт электроэнергии, 2,04 миллиарда киловатт в час из которых приходится на долю возобновляемых источников энергии.

"В течение 2018 года на ветровых электростанциях было выработано 85,7 миллиона киловатт в час, на солнечных электростанциях - 39,3 миллиона киловатт в час, а на установках для сжигания твердых бытовых отходов - 162,3 миллиона киловатт в час электроэнергии", - пояснил руководитель аппарата министерства энергетики.

Мамедов добавил, что электроэнергия, произведенная из возобновляемых источников энергии, составила 8,1 процента от общего объема производства энергии.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Юсиф Агаев)

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