Нефть дешевеет на снижении геополитических рисков

10 января 2020 09:33 (UTC+04:00)

Стоимость нефти снижается в пятницу в свете ослабления напряженности между США и Ираном. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные бирж.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,31% — до 65,17 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,32%, до 59,37 доллара за баррель.

Нефть дешевеет четвертый день подряд на фоне некоторой разрядки напряженности между США и Ираном. Кризис между странами обострился после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал. После удара Вашингтон заявил, что в ответ ограничится введением новых санкций.

Аналитики Eurasia Group, которых цитирует Рейтер, полагают, что США и Иран, "похоже, стремятся к деэскалации", чтобы минимизировать риск войны в ближневосточном регионе и серьезных перебоев с поставками нефти.

Дополнительным фактором давления на нефтяные котировки на этой неделе стал рост запасов сырья в США, тогда как аналитики, напротив, ожидали снижения.

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