Минэнерго огласило объем суточной добычи нефти в декабре минувшего года

БАКУ/Trend/ - Суточная добыча нефти в декабре 2019 года составила 771 тысячу баррелей, сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики.

Как отмечается, 680 из них тысяч баррелей составила сырая нефть, 91 тысяча баррелей - конденсат.

«Ежедневно экспортировалось 457 тысяч баррелей сырой нефти, 84 тысячи баррелей конденсата, 19,9 тысячи баррелей нефтепродуктов», - говорится в сообщении.

Далее упоминается, что в рамках соглашения от седьмого декабря 2018 года о сохранении ежедневной добычи нефти в объеме 776 тысяч баррелей, Азербайджан полностью выполнил взятые обязательства по сокращению добычи на 20 тысяч баррелей в сутки.

«Министерство энергетики в декабре ежедневно представляло информацию о добыче нефти в совместную техническую комиссию Совместного мониторингового комитета ОПЕК», - отмечается в сообщении Минэнерго.

Отметим, что шестого декабря 2019 года на VII встрече министров ОПЕК и других нефтедобывающих стран было принято решение о сокращении ежедневной добычи нефти в рамках ОПЕК + еще на 500 тысяч баррелей.

В соответствии с новой «Декларацией о сотрудничестве», обязательство Азербайджана по сокращению определено в размере 27 тысяч баррелей. С января 2020 года Азербайджан должен вести ежедневную добычу нефти в объеме 769 тысяч баррелей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.