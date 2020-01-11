Минэнерго огласило объем суточной добычи нефти в декабре минувшего года

11 января 2020 15:11 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Суточная добыча нефти в декабре 2019 года составила 771 тысячу баррелей, сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики.

Как отмечается, 680 из них тысяч баррелей составила сырая нефть, 91 тысяча баррелей - конденсат.

«Ежедневно экспортировалось 457 тысяч баррелей сырой нефти, 84 тысячи баррелей конденсата, 19,9 тысячи баррелей нефтепродуктов», - говорится в сообщении.

Далее упоминается, что в рамках соглашения от седьмого декабря 2018 года о сохранении ежедневной добычи нефти в объеме 776 тысяч баррелей, Азербайджан полностью выполнил взятые обязательства по сокращению добычи на 20 тысяч баррелей в сутки.

«Министерство энергетики в декабре ежедневно представляло информацию о добыче нефти в совместную техническую комиссию Совместного мониторингового комитета ОПЕК», - отмечается в сообщении Минэнерго.

Отметим, что шестого декабря 2019 года на VII встрече министров ОПЕК и других нефтедобывающих стран было принято решение о сокращении ежедневной добычи нефти в рамках ОПЕК + еще на 500 тысяч баррелей.

В соответствии с новой «Декларацией о сотрудничестве», обязательство Азербайджана по сокращению определено в размере 27 тысяч баррелей. С января 2020 года Азербайджан должен вести ежедневную добычу нефти в объеме 769 тысяч баррелей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Минэнерго Азербайджана о реформах в энергосекторе
Энергетика 11:00
Минэнерго Азербайджана о роли сотрудничества с Францией
Энергетика 10 января 12:58
Иностранные партнеры заинтересованы в пилотных проектах в области ВИЭ
Энергетика 10 января 12:18
Минэнерго о мерах, предпринятых для сокращения выбросов парниковых газов
Энергетика 10 января 11:02
Азербайджан работает над внедрением возобновляемых источников энергии
Энергетика 9 января 14:06
Минэнерго Азербайджана о важных аспектах сотрудничества с США
Энергетика 9 января 11:52
Лента новостей
Трагедия холодного январского вечера в Баку (ФОТО)
Культура 16:40
Закир Гасанов: Вооружение, имеющееся в распоряжении азербайджанской армии, полностью позволяет обеспечить победу над противником (ФОТО)
Политика 16:32
Дорожная полиция Азербайджана переходит на новую служебную форму (ФОTO)
Общество 16:27
Количество туристов, посещающих Узбекистан, значительно возросло
Туризм 16:14
В Турции сократились грузоперевозки авиатранспортом
Турция 15:50
Растет товарооборот между Турцией и Узбекистаном
Турция 15:38
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования султану Омана
Политика 15:25
Казахстан и Китай прогнозируют значительный рост транзитных перевозок
Транспорт 15:13
Узбекско-китайское СП закупит сварочные материалы
Тендеры 15:12