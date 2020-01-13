Янкаускас: Энергосотрудничество между ЕС и Азербайджаном выходит за рамки «Южного газового коридора»

БАКУ/Trend/ - Сотрудничество между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС) в энергетической сфере выходит за рамки проекта "Южный газовый коридор" (ЮГК), сказал Trend глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

Он отметил, что существуют и другие, не столь масштабные, но очень важные проекты между Азербайджаном и ЕС.

Возвращаясь к проекту "Южный газовый коридор", Янкаускас сказал, что он физически соединит Азербайджан и Европейский Союз.

"Это знаковый проект, приносящий взаимную выгоду для Азербайджана и ЕС, для Азербайджана это будет означать предсказуемый и стабильный доход от европейских клиентов, для Европейского Союза - новый маршрут поставок из нового источника, который приведет к диверсификации и большему выбору и, таким образом, к большей конкуренции и доступным ценам для потребителей", - сказал он.

Янкаускас напомнил, что в 2019 году, на турецко-греческой границе было открыто важнейшее соединение Трансанатолийского газопровода (TANAP) и Трансадриатического газопровода (TAP).

"В 2020 году мы ожидаем, что TAP будет полностью завершен. 2020 год ознаменует начало ЮГК, а не конец. Есть перспективы дальнейшего укрепления нашего энергетического сотрудничества с проектом Интерконнектора Греция-Болгария (IGB) и возможного расширения газопровода до Западных Балкан. Больший спрос будет означать увеличение поставок через ЮГК, которые могут поступать с каспийских месторождений в Азербайджане и возможно в Туркменистане", - сказал он.

Отметим, что "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шах Дениз-2", через Турцию в Европу.

Основными составляющими проекта являются – "Шах Дениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются с октября 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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