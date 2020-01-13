Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели 6-10 января

БАКУ /Trend/ - На минувшей неделе (6-10 января) средняя цена на нефть сорта Azeri Light, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", составила 69,51 доллара за баррель, что на 1,03 доллара выше показателя предыдущей недели, сообщает в понедельник Trend.

Максимальная цена на Azeri Light за отчетный период составила 71,20 доллара за баррель, минимальная – 68,30 доллара.

На прошедшей неделе средняя цена нефти сорта URALS, которую Азербайджан реализует в порту Новороссийск, составила 61,13 доллара за баррель, что на 0,67 доллара ниже показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на URALS за данный период составила 63,22 доллара за баррель, минимальная – 59,63 долларa. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated на прошедшей неделе составила 67,86 доллара за баррель, что на 0,96 доллара меньше предыдущего показателя.

Максимальная цена на Brent составила 69,96 доллара за баррель, минимальная – 66,39 доллара за баррель.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

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