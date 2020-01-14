Минэнерго обнародовало количество принятых звонков за минувший год

БАКУ/Trend/ - За январь-декабрь 2019 года на горячую линию Министерства энергетики поступило свыше 1,7 тысячи звонков, сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики.

Как отмечается, входящие звонки охватили в основном вопросы электроснабжения и газоснабжения. Из них 798 - по энергоснабжению, 476 - по газоснабжению, 75 - по установке счетчиков электричества и газа, 13 - по центральному отоплению, 160 - по другим вопросам.

«За отчетный период в МЧС поступило 191 сообщение об утечке газа, которые были незамедлительно перенаправлены на номера горячей линии ПО «Азеригаз», - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что на все поступающие на горячую линию звонки были даны оперативные ответы, запросы были незамедлительно направлены в соответствующие структурные подразделения министерства, а заявители были проинформированы о результатах реагирования.

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