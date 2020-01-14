Азербайджан увеличил экспорт газа в 2019 году

14 января 2020 12:21 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В 2019 году Азербайджан экспортировал 12,54 миллиарда кубометров газа, что в 1,2 раза больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщает во вторник Trend со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК).

Согласно данным бюллетеня, в денежном выражении объем экспорта природного газа составил 2,4 миллиарда долларов, увеличившись в 1,6 раза.

За 2018 год страна экспортировала восемь миллиардов кубометров газа стоимостью 1,5 миллиарда манатов.

Всего в 2019 году общий объем экспорта Азербайджана в денежном выражении составил 19,63 миллиарда долларов, что на 0,92 процента превышает показатель аналогичного периода 2018 года.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @AnSav2105

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