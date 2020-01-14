Беларусь направила предложение Азербайджану по закупкам нефти

14 января 2020 17:41 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Беларусь направила предложения Азербайджану, Украине, Польше, странам Балтии и Казахстану по закупкам нефти.

Как сообщает Trend со ссылкой на агентство БЕЛТА, об этом сказал журналистам первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой по итогам совещания у главы государства.

По его словам, правительство Беларуси продолжает отрабатывать схему альтернативных поставок нефти, изучаются все возможные варианты.

«Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании ведут переговоры практически в ежедневном режиме. Думаю, мы скоро получим альтернативные варианты поставки нефти, возможные страны - Украина, Польша, страны Балтии, Казахстан и Азербайджан. Сейчас мы занялись этим вопросом», - сказал Дмитрий Крутой.

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