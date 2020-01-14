SOCAR: Мы технически можем поставлять нефть в Беларусь

14 января 2020 19:20 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Мы технически может поставлять как азербайджанскую нефть, так и нефть других стран сторонам, желающим ее купить.

Об этом сказал Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью азербайджанской государственной компании SOCAR Ибрагим Ахмедов, отвечая на вопрос о готовности поставлять нефть в Беларусь.

«Переговоры на этот счет велись. Технически мы можем поставить как азербайджанскую нефть, так и нефть других стран сторонам, желающим ее купить. Но ничего конкретного пока на этот счет нет», - сказал Ахмедов.

Отметим, что ранее, первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой сказал журналистам, что Беларусь направила предложения Азербайджану, Украине, Польше, странам Балтии и Казахстану по закупкам нефти.

«Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании ведут переговоры практически в ежедневном режиме. Думаю, мы скоро получим альтернативные варианты поставки нефти, возможные страны - Украина, Польша, страны Балтии, Казахстан и Азербайджан», - сказал Дмитрий Крутой.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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