SOCAR: Мы технически можем поставлять нефть в Беларусь

БАКУ/Trend/ - Мы технически может поставлять как азербайджанскую нефть, так и нефть других стран сторонам, желающим ее купить.

Об этом сказал Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью азербайджанской государственной компании SOCAR Ибрагим Ахмедов, отвечая на вопрос о готовности поставлять нефть в Беларусь.

«Переговоры на этот счет велись. Технически мы можем поставить как азербайджанскую нефть, так и нефть других стран сторонам, желающим ее купить. Но ничего конкретного пока на этот счет нет», - сказал Ахмедов.

Отметим, что ранее, первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой сказал журналистам, что Беларусь направила предложения Азербайджану, Украине, Польше, странам Балтии и Казахстану по закупкам нефти.

«Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании ведут переговоры практически в ежедневном режиме. Думаю, мы скоро получим альтернативные варианты поставки нефти, возможные страны - Украина, Польша, страны Балтии, Казахстан и Азербайджан», - сказал Дмитрий Крутой.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.