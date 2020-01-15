ПО "Азеригаз" огласило количество зарегистрированных абонентов в минувшем году

15 января 2020 10:41 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В минувшем году в производственном объединении (ПО) «Азеригаз» было зарегистрировано свыше 100 тысяч новых абонентов, сообщает Trend со ссылкой на «Азеригаз».

Как отмечается, в 2019 году в ПО «Азеригаз» было зарегистрировано 100,368 тысячи новых абонентов жилого сектора.

«Из них – 57,466 тысячи приходится на Баку, Абшерон и Сумгайыт, 49,902 – на регионы страны», - говорится в сообщении.

Согласно данным «Азеригаз», в декабре минувшего года в жилом секторе было зарегистрировано 15,315 тысячи новых абонентов, из них – 8,418 тысячи приходится на Баку, Абшерон и Сумгаит, 7,167 тысячи – на регионы страны.

«Так, в прошлом году в жилом секторе было зарегистрировано 2,248 миллиона новых абонентов. По Баку количество абонентов составляет 863,868 тысячи, по регионам страны – 1,384 миллиона», - также говорится в сообщении.

Отметим, что ПО "Азеригаз" осуществляет транспортировку, распределение и продажу природного газа на территории Азербайджана. "Азеригаз" также обеспечивает транспортировку природного газа, добываемого SOCAR, в Иран, Грузию и Россию.

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