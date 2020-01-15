Беларусь направила Казахстану предложение о налаживании поставок нефти

15 января 2020 11:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Беларусь направила Казахстану предложение о налаживании поставок нефти. Об этом сказал министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев, сообщает в среду Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

По словам Ногаева, представители Белнефтехима планируют приехать в Казахстан для обсуждения этого предложения.

"На сегодня мы осуществляем поставки нефти по диверсифицированным направлениям, и мы рассмотрим предложение белорусской стороны", - сказал Ногаев.

По его словам, сделка возможна при условии экономической выгоды для казахстанской стороны."Мы организуем встречу с ресурсодержателями, если какая-либо из нефтяных компаний изъявит желание при экономически выгодной цене, или при условиях, которые их удовлетворяют. Я думаю, что сделка возможна. Визит планируется до 20 января", - сказал министр.

Как сообщалось ранее, две страны подписали предварительное соглашение о поставках казахстанской нефти и нефтепродуктов в Беларусь в рамках визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Казахстан.

Тогда же стало известно, что Казахстан планирует поставлять в Беларусь от одного до 3,5 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов в год.

Как ранее сообщал вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов, Казахстан рассчитывает подписать соглашение о поставках в начале 2020 года.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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