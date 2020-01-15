Азербайджан призвал итальянские компании к сотрудничеству в сфере энергетики (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В 2018 году товарооборот между Азербайджаном и Италией вырос на 9,7 процента. Об этом сказал министр энергетики Парвиз Шахбазов в ходе пятого заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией, которое состоялось в Риме, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство энергетики.

По словам министра, тенденция роста товарооборота продолжалась и в прошлом году, и за первые девять месяцев достигла 10,5 процента.

Выступивший на заседании комиссии министр энергетики Парвиз Шахбазов отметил успешное развитие отношений Азербайджана с одним из своих основных торговых партнеров – Италией, добавив, что в Азербайджане зарегистрировано 113 итальянских компаний в различных сферах экономики.

Как отметил Шахбазов, до сих пор Италия инвестировала в экономику Азербайджана 770 миллионов долларов, а Азербайджан в экономику Италии - 1,7 миллиарда долларов.

Министр отметил, что основной сферой экономического партнерства с Италией является энергетический сектор, а также то, что компания SOCAR за последние два года поставила в Италию 15,9 миллиона тонн сырой нефти, 189 тысяч тонн нефтепродуктов и 43,7 тысячи тонн нефтехимической продукции.

«В этом году будет сдан в эксплуатацию Южный газовый коридор, который имеет стратегическое значение для обеспечения энергетической безопасности наших стран-партнеров, Европы. Прогресс реализации проекта на уровне свыше 90 процентов, в том числе, является показателем поддержки итальянского правительства. Верим, что мы совместными усилиями обеспечим своевременное завершение Трансадриатического трубопровода (TAP). Будут приложены усилия для решения таких вопросов, как безопасное, диверсифицированное и конкурентоспособное энергоснабжение, а также декарбонизация», - заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов, слова которого приводятся в сообщении.

Министр призвал итальянские компании воспользоваться экономическими возможностями, имеющимися в Азербайджане, и примкнуть к сотрудничеству в таких областях, как энергетика, ненефтяной сектор, новые технологии, инвестиции и т.д.

Секретарь министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии Манлио Ди Стефано, в свою очередь, заявил, что заседание комиссии сыграет важную роль в оценке существующего сотрудничества и развитии связей в новых направлениях.

В ходе заседания были определены совместные меры по углублению сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, инфраструктурно-транспортной, сельскохозяйственной, культурной, туристической сферах.

Инвестиционные возможности обеих стран были рассмотрены при участии AZPROMO, Азербайджанской инвестиционной компании, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, Государственного нефтяного фонда Азербайджана и соответствующих итальянских агентств.

По итогам пятого заседания Межправительственной комиссии был подписан протокол. Документ подписали сопредседатели Межправительственной комиссии - министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и госсекретарь МИД Италии Манлио Ди Стефано.

В рамках заседания межправительственной комиссии министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, министром экономического развития Стефано Патуанелли и государственным секретарем министерства иностранных дел и международного сотрудничества Манлио Ди Стефано.

На встречах были обсуждены итоги пятого заседания межправительственной комиссии, проведены мероприятия по расширению политико-экономических связей, состоялся обмен мнениями по Южному газовому коридору и его составной части - TAP.

Было отмечено, что азербайджано-итальянское торгово-экономическое партнерство, носит стратегический характер, в частности, в энергетической сфере, заседание межправительственной комиссии и проведенные встречи обеспечат принятие необходимых мер по укреплению этих отношений.

Министр энергетики также провел встречи с руководителями восьми итальянских компаний, включая Maire Tecnimont, Ansaldo Energia, Tenaris и Technip Italy.

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