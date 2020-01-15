Началось бурение первой разведочной скважины на блоке “Шафаг-Асиман”

15 января 2020 18:43 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Компании SOCAR и BP объявляют, что 13 января текущего года в азербайджанском секторе Каспийского моря на морском блоке «Шафаг-Асиман» началось бурение первой разведочной скважины (SАХ01), сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

Как отмечается, в соглашении о разделе доли добычи по блоку «Шафаг-Асиман» SOCAR и BP имеют равные доли участия - по 50 процентов каждая. Оператором этапа разведки проекта является компания BP. Бурение скважины осуществляет компания SOCAR Caspian Drilling Company (CDC).

«Скважина SАХ01 является первой скважиной, которая будет пробурена в этой области, ее бурение соответствует условиям соглашения, утвержденного Милли Меджлисом Азербайджана в 2011 году», - говорится в сообщении компании.

Также отмечается, что общая глубина данной скважины достигнет cеми тысячи метров, а буровые работы продолжатся в течение девяти месяцев. Затем будут проанализированы показатели скважины.

«Некоторое время назад мы вместе с нашим партнером – компанией BP, успешно завершили сейсморазведку на структуре «Шафаг-Асиман». Теперь мы переходим к следующему этапу и начинаем бурение разведочной скважины. Разведочное бурение позволит полностью реализовать потенциал структуры», - заявил президент компании SOCAR Ровнаг Абдуллаев, слова которого приводятся в сообщении.

Региональный президент компании BP в Азербайджане, Грузии и Турции - Гэри Джонс, в свою очередь, сказал, что морской блок «Шафаг-Асиман» имеет большой потенциал и если разведка будет успешной, это может привести к открытию крупномасштабных запасов газа.

«Проведена большая подготовительная работа для обеспечения безопасной и надежной реализации программы бурения», - приводятся в сообщении его слова.

Отметим, что буровые работы на скважине SАХ01 ведутся с помощью полупогружной буровой установки имени Гейдара Алиева, управляемой SOCAR Caspian Drilling Company (CDC).

Эта установка в ноябре 2019 года на договорной основе была отправлена на участок скважины САХ01 для подготовки к началу буровых операций.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Французская Total планирует расширить свою деятельность в Азербайджане
Энергетика 17:46
Азербайджан призвал итальянские компании к сотрудничеству в сфере энергетики (ФОТО)
Энергетика 13:52
"Газпромбанк" о реализации проектов в Азербайджане
Бизнес 10:35
SOCAR: Мы технически можем поставлять нефть в Беларусь
Энергетика 14 января 19:20
В Азербайджане открылась еще одна дочерняя компания SOCAR
Бизнес 14 января 14:24
Парвиз Шахбазов: 2020 год станет началом нового этапа в развитии возобновляемой энергетики в Азербайджане (ИНТЕРВЬЮ)
Энергетика 13 января 12:13
Лента новостей
Гянджинский завод определился со сроками производства промышленной продукции
Бизнес 19:54
Двойные стандарты Human Rights Watch хорошо известны - израильские эксперты
Политика 19:43
МИД Азербайджана: Резолюция Европарламента - документ обязательного характера
Политика 19:25
Грузия восстановила значительную часть неухоженных чайных плантаций
Бизнес 19:17
Учебные заведения Азербайджана получили доступ к компьютерной сети минобразования
ИКТ 19:13
Азербайджанское предприятие о планах производства и экспорта муки
Бизнес 18:50
Нацбанк Грузии о росте доходов национальной туристической индустрии
Финансы 18:35
ОПЕК опубликовала прогноз по добыче нефти в Азербайджане
Энергетика 18:23
Для участия в парламентских выборах в Азербайджане зарегистрировано 1396 кандидатов
Политика 18:22