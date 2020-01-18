Азербайджанская нефть подешевела

18 января 2020 11:16 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста семнадцатого января составила 67,69 доллара за баррель, что на 0,43 доллара ниже предыдущего показателя, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 66,26 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем меньше на 0,38 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 59,33 доллара за баррель, что на 0,35 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, семнадцатого января составила 63,92 доллара за баррель, что на 0,43 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс на восемнадцатое января составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @AnSav2105

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