Глава Туркменистана поручил ускорить реализацию газопроводного проекта ТАПИ

АШХАБАД/Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов распорядился активизировать строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), проектной мощностью в 33 миллиарда кубометров газа в год, сообщает Trend со ссылкой на местный телеканал "Алтын Асыр".

Данный вопрос обсуждался на заседании правительства. Глава государства распорядился принять все меры для ускорения реализации проекта ТАПИ, призванного придать новый импульс социально-экономическому развитию стран региона и решению задач в области охраны окружающей среды, говорилось в сообщении.

Напомним, что туркменский участок ТАПИ, который начали строить в декабре 2015 года, составит 205 километров. Затем магистраль пройдет через афганские города Герат и Кандагар - 816 километров, по территории Пакистана 819 километров - через города Кветта и Мултан, и достигнет населенного пункта Фазилка в Индии.

К строительству афганского участка ТАПИ приступили в феврале 2018 года, пакистанскую часть планируют начать строить в этом году.

Решение о выборе инвесторов принимает TAPI Pipeline Company Ltd, где лидером является госконцерн "Туркменгаз" - имеющий контрольный пакет акций и выполняющий функции основного финансиста и управленца проектом. В консорциум также входят Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL.

Отметим, что рассматриваются три направления участия зарубежных инвесторов: по линии торговли, по линии финансирования – предоставление кредитных средств; по линии инвестирования – с перспективой для инвесторов включиться в освоение газового месторождения "Галкыныш" и участие в консорциуме.

Оценочная стоимость проекта ТАПИ - около 7-8 миллиардов долларов США.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.