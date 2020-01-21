Обнародованы инвестиционные планы по «Южному газовому коридору» на 2020 год

21 января 2020 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В 2020 году прогноз по инвестированию в проект "Южный газовый коридор" (ЮГК) со стороны азербайджанского ЗАО "Южный газовый коридор" составляет примерно 181 миллион долларов.

Об этом сказал Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью азербайджанской государственной компании SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По его словам, на сегодняшний день ЗАО "Южный газовый коридор" инвестировало примерно 9,9 миллиарда долларов в проекты ЮГК, используя доходы с проектов, уставной капитал и заёмные средства.

"С начала года компания потратила около 400 миллионов долларов для финансирования своей доли участия в проектах ЮГК. До конца года планируется потратить еще примерно шесть миллионов долларов", - сказал Ахмедов.

Отметим, что "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шах Дениз-2", через Турцию в Европу.

Основными составляющими проекта являются – "Шах Дениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются с октября 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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