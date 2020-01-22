Компания Total : Добыча газа на месторождении "Абшерон" начнется в 2021 году (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Парвиз Шахбазов принял исполнительного директора по Азербайджану компании Total Региса Агута.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство, в ходе встречи была обсуждена текущая ситуация реализации проекта "Абшерон" и вопросы о сотрудничестве с компанией Total в сфере возобновляемых источников энергии.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов высоко оценил проделанные в рамках проекта "Абшерон" работы, роль этого месторождения в обеспечении внутренних потребностей страны. Министр также поинтересовался планами компании о начале добычи и последующим этапам развития.

Исполнительный директор по Азербайджану компании Total Регис Агут охарактеризовал проект "Абшерон", как отвечающий интересам обеих сторон. Он проинформировал встречную сторону о работах в направлении начала добыч и газа в месторождении, включая бурение самой глубокой скважины в Каспийском море. Регис Агут сообщил, что добыча первой партии газа на месторождении предусмотрена в 2021 году.

В ходе встречи также была затронута роль компании Total в процессе энергетической трансформации и деятельности в сфере возобновляемых источников энергии, а также "Меморандум о взаимопонимании", подписанный министерством энергетики и компанией Total Eren с целью развития указанной сферы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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