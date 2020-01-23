В Узбекистане продолжается строительство газопровода

БАКУ /Trend/ - Американская компания Epsilon Development Company LLC совместно с АО «Узбекнефтегаз» продолжает строительство газопровода «СП Чигил-Мубарекский ГПЗ» (110 км) для нужд населения Кашкадарьинской области Узбекистана, сообщает Trend в четверг со ссылкой на данные компании.

По состоянию на 23 января 2020 года отгружены 122,4 тысячи тонн труб, доставлены 79,5 тысячи тонн труб, вырыты 154, 8 километра траншей, сварены в нитку 207, 7 километра и уложены 126,3 километра труб.

Напомним, что 30 декабря 2019 года компания успешно завершила строительство трубопровода «СП Тандирча-Шуртаннефтегаз» в Узбекистане и начала подготовку к пневмоиспытаниям.

Epsilon Development Company является дочерним предприятием компании Epsilon Development Company LLC (США). Основными направлениями деятельности компании являются поиск, разведка, добыча и транспортировка природного и попутного газа и нефти, строительство промышленных объектов и транспортных коммуникаций.

Одна из миссий компании в Узбекистане заключается в продвижении новых устойчивых энергетических проектов, которые послужат катализатором социально-экономического развития как на региональном, так и на национальном уровне.

В настоящее время персонал компании составляет более 900 человек. Большинство специалистов имеет многолетний опыт реализации самых сложных нефтехимических и строительных проектов в Узбекистане.

Для реализации проектов в Узбекистане создан международный Консорциум инвесторов в составе компаний Thyssen Krupp (Германия), Epsilon Development Company LLC и Epsilon Asia Limited (Гонконг).

В рамках совместной работы ООО «Epsilon Development Company» приступило к проведению масштабных геологоразведочных работ в пределах Култак-Камашинского, Мубарекского, Сурханского, Ашибулакского, Коскудыкского и Западно-Ферганского блоков.

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