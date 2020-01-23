Компании SOCAR и "Лукойл" подписали меморандум о взаимопонимании

23 января 2020 10:45 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Госнефтекомпания SOCAR и российская нефтегазовая компания "Лукойл" подписали меморандум о взаимопонимании в Давосе,сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

В сообщении отмечается, что накануне между компаниями SOCAR и Лукойл был подписан Меморандум о взаимопонимании по перспективной структуре «Нахчыван» в азербайджанском секторе Каспийского моря, а также по разведывательному блоку, охватывающему перспективные структуры «Прикаспийская губа» и «Гошадаш» в мелководной части моря.

«Меморандум о взаимопонимании подписали президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и президент компании "Лукойл" Вагит Алекперов в швейцарском Давосе», - говорится в сообщении компании.

Отметим, что перспективная структура «Нахчыван» расположена в глубоководной части азербайджанского сектора Каспийского моря, в 90 километрах к югу от Абшеронского полуострова. В районе расположения структуры глубина моря колеблется от 120 до 750 метров. Структура была обнаружена в 1960 году в результате сейсмической разведки.

Также отметим, что структура «Гошадаш» расположена в азербайджанском секторе Каспийского моря, в 20 километрах к северо-востоку от города Сумгайыт. С 1951 года в области проводилась сейсмическая разведка.

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