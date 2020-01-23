Таджикистан придаёт большое значение развитию гидроэнергетики - посол

23 января 2020 13:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Учитывая то, что на Таджикистан приходится примерно 65 процентов водных ресурсов в регионе, страна придаёт большое значение развитию гидроэнергетики.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал на пресс-конференции чрезвычайный и полномочный посол Таджикистана в Азербайджане Рустам Соли.

Так, по его словам, на сегодня 98 процентов производимой в стране электроэнергии вырабатываются ГЭС.

Как отметил Соли, в 2018 году началось строительство Рогунской ГЭС, после запуска которой Таджикистан войдёт в ТОР-3 стран по выработке "зеленой энергии".

На текущем этапе в энергетической сфере страны реализуются 12 государственных инвестиционных проектов стоимостью два миллиарда долларов, сказал дипломат.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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