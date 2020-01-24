Назначен врио министра энергетики Туркменистана

24 января 2020 10:08 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Временное исполнение обязанностей министра энергетики Туркменистана возложено на вице-премьера Чарымырата Пурчекова, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на обнародованное постановление президента.

Прежний руководитель данного ведомства назначен начальником Управления международных электроэнергетических проектов.

Ранее сообщалось, что общий объём производимой в Туркменистане электроэнергии к 2024 году планируется довести до 33 миллиардов киловатт-часов, что по сравнению с 2018 годом больше почти на 30 процентов.

Туркменистан продает электроэнергию Афганистану, Ирану и Узбекистану. Официальный Ашхабад изучает также перспективы поставок на другие рынки Центральной и Южной Азии.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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