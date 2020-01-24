Цены на нефть перешли к росту после трехдневного падения

24 января 2020 10:04 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть растут в пятницу в рамках коррекции после падения на протяжении трех дней подряд, произошедшего из-за опасений относительно распространения коронавируса за пределами Китая. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствую данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,35%, до 62,26 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,4%, до 55,81 доллара за баррель.

В пятницу на рынке нефти отмечаются коррекционные настроения после сильного спада в течение предыдущих трех дней, в совокупности достигавшего почти 5%. Такая динамика была обусловлена ситуацией вокруг нового типа коронавируса, обнаруженного в Китае. Трейдеры опасаются, что его быстрое распространение приведет к эпидемии и негативно отразится на всей мировой экономике и спросе на сырье в том числе.

Аналитики ANZ Bank, мнение которых приводит агентство Рейтер, предупреждают, что дальнейшее распространение вируса может "оказать давление на спрос на энергоресурсы со стороны транспортного сектора".

Трейдеры также обратили внимание на статистику по запасам сырья в США. По данным минэнерго страны, запасы нефти в США за минувшую неделю уменьшились на 405 тысяч баррелей. Аналитики ожидали снижения этих запасов на 1 миллион баррелей.

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