К 2030 году выбросы карбогидрогенов в Азербайджане значительно сократятся

Баку/Trend/ - Доля возобновляемых энергетических источников (включая водные запасы) в производстве электроэнергии в Азербайджане составляет 17%. К 2030 году планируется увеличение данного показателя до 30%.

Об этом сообщил Trend директор лаборатории радиационной химии окружающей среды Института радиационных проблем Национальной академии наук Мюслюм Гурбанов.

По его словам, ожидаемый рост позволит не только усилить энерегобезопасность в стране, но и значительно сократить уровень выбросов карбогидрогенов.

Научный деятель также отметил, в Азербайджане во всех программах, принятых в сферах энергетики, промышленности, сельского и лесного хозяйства охрана окружающей среды и улучшение экологической ситуации поставлена как приоритетная задача. Деятельность в этой области включает повышение эффективности в производстве и потреблении энергии, развитие возобновляемых источников энергии, эффективное использование и управление отходами, а также увеличение лесных площадей и озеленение.

М.Гурбанов сказал, что в 2018 году условный расход топлива для производства электроэнергии составил 279,8 г/квт, что на 50,2 г/квт меньше, чем в 2009 году. В 2018 году общие потери в сфере электроэнергии уменьшились на 41,6% по сравнению с показателем 2009 года и составили 10,5%.

По его словам, другая положительная динамика наблюдается в снижении объемов сжигаемого попутного газа. Если в 2012 году сжигание составило 912,9 млн кубометров, то к 2018 году этот показатель снизился до 218 млн кубометров.

Специалист отметил, что в результате предпринимаемых мер объем выбросов углекислого газа в 2018 году по сравнению с данными 1990 года, составил в секторе промышленности 73 %, в строительстве – 8%, транспортной отрасли – 5%, других секторах – 59 %.

«По расчетам Европейской комиссии, в 2018 году объем выбросов в атмосферу диоксида углерода составил 34,704 млн тонн, доля на душу населения составила 3,5 тонны. Данный показатель значительно ниже по сравнению с показателями таких стран, как Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Узбекистан.

В результате проводимых в транспортной отрасли работ для улучшения экологической ситуации в рамках плана комплексных мероприятий, внедрения стандарта Еvro-4 (с 2021 будет введен Еvro-5 ), увеличения количества электромобилей в качестве такси и автобусов, вред, наносимый экологии, энергетическим сектором значительно уменьшается. В нефтяном секторе ведется эффективная работа по сбору и использованию метанового газа. В рамках сотрудничества SOCAR и ООН по проекту NAMA, включенного в ее программу развития, завершились работы по повышению энергоэффективности в зданиях и транспортных средствах нефтяной компании».

Выражая уверенность в том, что в 2020 году Азербайджан выйдет на новый этап в развитии возобновляемых источников энергии, М.Гурбанов также отметил, что в сфере озеленения территории страны по инициативе организации İDEA (International Dialogue for Environmental Action) были проведены широкомасштабные мероприятия. Все проводимые работы в стране не только способствуют улучшению экологической ситуации в Азербайджане, но и отвечают призыву ООН по выработке эффективных мер по борьбе с глобальным потеплением.

Текст: Ильхама Исабалаева

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