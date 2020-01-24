В ПО «Азнефть» произведен ряд новых назначений (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В производственном объединении (ПО) «Азнефть» произвели новые назначения, сообщает Trend со ссылкой на ПО.

В сообщении отмечается, что на должность главного геолога – заместителя генерального директора ПО «Азнефть» назначен Эльмир Гарагезов.

Также сообщается, что Балаали Джафаров назначен на должность заместителя главного инженера объединения по добыче нефти.

Отметим, что производственное объединение Азнефть разрабатывает 34 нефтяных и газовых месторождения в Азербайджане. Из них 20 расположены на суше, а 14 - в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.