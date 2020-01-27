Азербайджанская нефть подешевела

27 января 2020 09:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста двадцать четвертого января составила 64,37 доллара за баррель, что на 1,34 доллара меньше предыдущего показателя, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 63,03 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем меньше на 1,33 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 56,17 доллара за баррель, что на 1,05 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, двадцать четвертого января составила 59,83 доллара за баррель, что на 1,44 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс на двадцать седьмое января составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анастасия Савченко)

Twitter: @AnSav2105

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